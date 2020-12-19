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В соцсетях рассказали о ценах на елочных базарах "ДНР"
19.12.2020 15:00
В неподконтрольном украинской власти Донецке работают около 100 елочных базаров. На них представлены различные виды елок и сосен, сообщает РПД "Донецкие новости".
Из сосен продают, в основном, сорт "Крымская", на них цены стартуют от 350 руб. (135 грн по местному курсу валют), самая дорогая, высотой более 2 метров – 2000 руб. (769 грн). Елки идут от 600 руб. (231 грн). Можно купить сосновые ветви – по 50 руб. за штуку (19 грн).
Продавцы отмечают, что большого спроса на новогодние деревца пока нет. "Сейчас пока ничего. Продажа начнется после 20-25 декабря, ближе к празднику.
В "ДНР" в продаже – не чипированные елки, поэтому нет гарантии, что деревце экологически чистое и срублено законно.
Теги: Донбасс, цена, елка, ДНР
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