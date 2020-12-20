В "ДНР" обещают возобновить работу гумкоридора в Еленовке 21 декабря

20.12.2020 13:00

21 декабря подконтрольный НВФ "ДНР" КПВВ "Еленовка" откроется для пропуска граждан. Об этом сообщили в так называемом "межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV".

По данным "штаба" пересечь линию разграничения можно с 09:00 до 16:30. При этом там напомнили, что для въезда в ОРДО требуется разрешение "оперативного штаба", для выезда — украинская прописка. Въезжающие также должны заполнить бланк-согласие на обследование в условиях стационара. Кроме того, всем желающим предоставляется возможность сдать экспресс-тест на COVID-19 прямо на КПВВ. В случае отрицательного результата полагается самоизоляция на дому.