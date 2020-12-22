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Архив - Донецкая область

171 человек проследовал через гумкоридор на линии разграничения под Донецком 21 декабря

22.12.2020 15:00
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171 человек проследовал через гумкоридор на линии разграничения под Донецком 21 декабря

171 человек воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке 21 декабря. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС республики".
«На территорию Республики запущено 21 транспортное средство, 110 человек. На территорию Украины выпущено 14 транспортных средств, 61 человек», – говорится в сообщении.
Движение через контрольный пункт въезда и выезда «Новотроицкое – Еленовка» было доступно 21 декабря  с 9:00 до 16:30 по московскому времени.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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