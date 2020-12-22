Последние новости раздела
- В Донецке арестовали одного из "основателей ДНР"12:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 21 декабря15:00
- Под Авдеевкой пророссийские боевики обстреляли фермерский трактор10:00
- В "ДНР" обещают возобновить работу гумкоридора в Еленовке 21 декабря13:00
- В "ДНР" освободили членов семей погибших "защитников республики" от оплаты ЖКУ17:00
- В соцсетях рассказали о ценах на елочных базарах "ДНР"15:00
- 184 человека прошли 18 декабря через гумкоридор в Еленовке11:00
- Старшеклассникам из ОРДЛО предлагают дистанционное обучение в украинских школах14:00
- Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до весны13:00
- На Донбассе снайпер боевиков ранил украинского воина10:00
В Донецке арестовали одного из "основателей ДНР"
22.12.2020 12:00
В неподконтрольном украинским властям Донецке арестован представитель НВФ Иван Белоус, «основатель ДНР», передает ДонПресс.
Об этом сообщил блогер «Necro Mancer».
«Его забрал «ОБОП» «МВД ДНР» после того, как он подал в «минюст» «документы» на регистрацию общественной «организации» «Возрождение», — говорится в сообщении
Родной брат-близнец задержанного Ивана Белоуса, Алексей, сообщает, что Ивана пытают, выбивая признательные показания (в чем именно, не указывается). «Защиту» к задержанному не пускают.
Иван Белоус состоит в базе «Миротворца», как представитель незаконных вооруженных формирований, пропагандистом, стоявшим у истоков ОРДО. Брат также называет его основателем «ДНР» и «депутатом» «народного совета» «ДНР».
Теги: арест, основатель, ДНР
Читайте также:
- В Турции задержаны 14 военных, подозреваемых в подготовке переворота
- Березовский прочит Украине новую революцию, которую возглавит Тимошенко
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ
- Попытка переворота в Турции: готовятся масштабные аресты
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- В «ЛНР» назревает очередной «государственный переворот»
- В Донецке арестовали одного из "основателей ДНР"12:00
- Луганчане рассказали о ценах на елочных базарах17:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 21 декабря15:00
- Под Авдеевкой пророссийские боевики обстреляли фермерский трактор10:00
- В "ДНР" обещают возобновить работу гумкоридора в Еленовке 21 декабря13:00
- В "ДНР" освободили членов семей погибших "защитников республики" от оплаты ЖКУ17:00
- В соцсетях рассказали о ценах на елочных базарах "ДНР"15:00
- 184 человека прошли 18 декабря через гумкоридор в Еленовке11:00
- Старшеклассникам из ОРДЛО предлагают дистанционное обучение в украинских школах14:00
- Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до весны13:00
- В Донецке арестовали одного из "основателей ДНР"12:00
- Джо Байден сделал прививку против коронавируса (ВИДЕО)10:00
- Бастующим шахтерам перечислили половину задолженности по зарплате08:00
- Луганчане рассказали о ценах на елочных базарах17:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 21 декабря15:00
- "Британский" штамм COVID-19 уже выявили в нескольких странах14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 декабря12:00
- Под Авдеевкой пророссийские боевики обстреляли фермерский трактор10:00
- Zoom отменил 40-минутный лимит на время новогодних праздников08:00
- "Vodafone Украина" с 21 декабря начнет обслуживать абонентов с электронными паспортами17:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- В соцсетях рассказали о ценах на елочных базарах "ДНР"
- "Vodafone Украина" с 21 декабря начнет обслуживать абонентов с электронными паспортами
- Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря
- В "ДНР" обещают возобновить работу гумкоридора в Еленовке 21 декабря
- В "ДНР" освободили членов семей погибших "защитников республики" от оплаты ЖКУ
- Ситуация на КПВВ Донбасса 21 декабря
- Под Авдеевкой пророссийские боевики обстреляли фермерский трактор
- "Британский" штамм COVID-19 уже выявили в нескольких странах
- 184 человека прошли 18 декабря через гумкоридор в Еленовке
- В Украине начали действовать дополнительные карантинные ограничения