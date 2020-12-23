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В "МВД ДНР" предупредили владельцев украинских паспортов
В Донецке в период отмены комендантского часа на новогодние праздники будут задерживать людей с украинскими паспортами. Об этом заявил "замминистра внутренних дел" Дмитрий Тареев, передает Cxid.info.
В МВД напомнили, что на новогодние праздники в Донецке отменен комендантский час. В новогоднюю и рождественскую ночи развлекательные заведения будут работать без ограничений.
«С целью выполнения задач по охране общественного порядка и общественной безопасности, предупреждения и пресечения правонарушений МВД напоминает, что на территории республики действует паспортный режим, обязывающий граждан всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность», — рассказал Дмитрий Тареев.
Тареев утверждает, что «проверить легитимность» украинского паспорта сотрудники полиции не могут, поэтому не могут и установить личность обладателя такого паспорта.
«При подозрении на причастность владельцев таких паспортов к противозаконной деятельности, указанное лицо будет доставлено в ближайший территориальный ОВД для установления личности и дактилоскопирования», — резюмировали в МВД.
Теги: Украина, МВД, паспорт, Новый год, ДНР
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