В "МВД ДНР" предупредили владельцев украинских паспортов

23.12.2020 14:00

В Донецке в период отмены комендантского часа на новогодние праздники будут задерживать людей с украинскими паспортами. Об этом заявил "замминистра внутренних дел" Дмитрий Тареев, передает Cxid.info.

В МВД напомнили, что на новогодние праздники в Донецке отменен комендантский час. В новогоднюю и рождественскую ночи развлекательные заведения будут работать без ограничений.

«С целью выполнения задач по охране общественного порядка и общественной безопасности, предупреждения и пресечения правонарушений МВД напоминает, что на территории республики действует паспортный режим, обязывающий граждан всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность», — рассказал Дмитрий Тареев.

Тареев утверждает, что «проверить легитимность» украинского паспорта сотрудники полиции не могут, поэтому не могут и установить личность обладателя такого паспорта.

«При подозрении на причастность владельцев таких паспортов к противозаконной деятельности, указанное лицо будет доставлено в ближайший территориальный ОВД для установления личности и дактилоскопирования», — резюмировали в МВД.