Последние новости раздела
- В новом году жителей "ДНР" ожидает два повышения пенсий17:00
- В "МВД ДНР" предупредили владельцев украинских паспортов14:00
- На "границе" между "ДНР" и "ЛНР" задержали грузовик со сладостями17:00
- 171 человек проследовал через гумкоридор на линии разграничения под Донецком 21 декабря15:00
- В Донецке арестовали одного из "основателей ДНР"12:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 21 декабря15:00
- Под Авдеевкой пророссийские боевики обстреляли фермерский трактор10:00
- В "ДНР" обещают возобновить работу гумкоридора в Еленовке 21 декабря13:00
- В "ДНР" освободили членов семей погибших "защитников республики" от оплаты ЖКУ17:00
- В соцсетях рассказали о ценах на елочных базарах "ДНР"15:00
В новом году жителей "ДНР" ожидает два повышения пенсий
23.12.2020 17:00
Два повышения пенсионных выплат ожидается в "ДНР" в январе и июле 2021 года. Об этом говорится в указе "главы республики" Дениса Пушилина, сообщают местные СМИ.
"В целях повышения уровня социальной защиты граждан ДНР, руководствуясь частью 1 статьи 60 Конституции ДНР, постановляю увеличить с 1 января 2021 года на 17% размеры пенсионных выплат, — говорится в документе. — Увеличить с 1 июля 2021 года на 17% размеры пенсионных выплат".
Пенсионному фонду предписывается в этой связи провести перерасчет пенсионных выплат жителям.
Действие документа не распространяется на некоторые категории военных пенсионеров и силовиков, выплаты которым регулируются другими нормативными актами.
Теги: Донбасс, повышение, ДНР, пенсии
Читайте также:
- Захарченко пообещал контролировать повышение тарифов в "ДНР" лично
- На оккупированной территории Донетчины ожидается повышение цен на хлебобулочные изделия
- Захарченко пообещал студентам повысить стипендии
- У Путина пообещали «значительно» повысить зарплаты в ОРДО
- А цены на 30%»: В соцсетях отреагировали на повышение зарплат в «ДНР»
- "Вся “вата" из ОРДЛО теперь очень любит Украину - Дэнээрия больше не нужна!” - соцсети рассказали о громкой победе Киева в оккупированном Донбассе
- В новом году жителей "ДНР" ожидает два повышения пенсий17:00
- В "МВД ДНР" предупредили владельцев украинских паспортов14:00
- В "ЛНР" ограничили цену на куриные яйца10:00
- На "границе" между "ДНР" и "ЛНР" задержали грузовик со сладостями17:00
- 171 человек проследовал через гумкоридор на линии разграничения под Донецком 21 декабря15:00
- В Донецке арестовали одного из "основателей ДНР"12:00
- Луганчане рассказали о ценах на елочных базарах17:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 21 декабря15:00
- Под Авдеевкой пророссийские боевики обстреляли фермерский трактор10:00
- В "ДНР" обещают возобновить работу гумкоридора в Еленовке 21 декабря13:00
- В новом году жителей "ДНР" ожидает два повышения пенсий17:00
- В Кабинете Министров Украины состоялся борщ-батл (ВИДЕО)16:00
- В "МВД ДНР" предупредили владельцев украинских паспортов14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 декабря12:00
- В "ЛНР" ограничили цену на куриные яйца10:00
- «Британский» COVID-19 обнаружили в Бразилии08:00
- На "границе" между "ДНР" и "ЛНР" задержали грузовик со сладостями17:00
- 171 человек проследовал через гумкоридор на линии разграничения под Донецком 21 декабря15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 декабря14:00
- В Донецке арестовали одного из "основателей ДНР"12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- В Донецке арестовали одного из "основателей ДНР"
- "Vodafone Украина" с 21 декабря начнет обслуживать абонентов с электронными паспортами
- На "границе" между "ДНР" и "ЛНР" задержали грузовик со сладостями
- Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря
- В "МВД ДНР" предупредили владельцев украинских паспортов
- Ситуация на КПВВ Донбасса 21 декабря
- В "ДНР" обещают возобновить работу гумкоридора в Еленовке 21 декабря
- В "ЛНР" ограничили цену на куриные яйца
- Под Авдеевкой пророссийские боевики обстреляли фермерский трактор
- Луганчане рассказали о ценах на елочных базарах