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Кабмин упростил механизм предоставления жилья переселенцам

24.12.2020 16:00
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Кабмин упростил механизм предоставления жилья переселенцам

Кабмин принял постановление «О внесении изменений в Порядок предоставления во временное пользование жилых помещений из фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)», которое упрощает получение жилья, передает Укринформ.
Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, отныне внутренне перемещенные лица смогут получать жилье в любом населенном пункте, где имеется такое жилье, а не только там, где человек находился в течение года на учете в Единой информационной базе данных о ВПЛ.
Кроме того, согласно постановлению, расширен перечень граждан, которым могут вручить ордер на жилье, если у внутренне перемещенного лица нет возможности забрать его лично, а органы местного самоуправления смогут увеличить количество ВПЛ, которых можно обеспечить жильем.



Теги: Кабинет министров, жилье, ВПЛ
 
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