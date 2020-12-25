На Донбассе террористы ранили двух украинских воинов

25.12.2020 10:00

За минувшие сутки, 24 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил со стороны террористов было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня вблизи трех населенных пунктов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб ООС.

Как подчеркивается, вблизи Водяного, на разных направлениях, враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. В районе населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Во время обстрела один украинский воин получил огнестрельное ранение. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве вблизи Красногоровки. Обоим защитникам оказана медицинская помощь, после чего они оперативно доставлены в лечебные учреждения", - отмечают в штабе ООС.