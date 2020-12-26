В Харькове и Макеевке зажгли "автоелки" (ВИДЕО)

26.12.2020 10:00

В Харькове местные автолюбители выстроили рекордно большую елку из машин. В флешмобе приняли участие 1065 водителей со своими авто, что почти втрое больше, чем было в прошлом году, сообщает Харьков NOW.

Фото и видео процесса подготовки выкладывали Харьковские Telegram-каналы. Организаторы акции "Автоелка-2021" заявили, что флешмоб могут занести в Книгу рекордов Украины.

Чтобы принять участие во флешмобе, необходимо было приехать на автомобиле и, руководствуясь рекомендациями организаторов, запарковать его в определенном месте.

Подобную новогоднюю акцию провели и автомобилисты ОРДО. В Макеевке в форме новогоднего дерева выстроилиь около двухсот машин.