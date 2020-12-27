Гумкоридор в Еленовке продолжит работу 28 декабря

27.12.2020 17:00

В понедельник, 28 декабря, боевики возобновят работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».

Пересечь линию разграничения можно будет 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 — 15:30 по Киеву).

Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории

Для въезда в сторону Донецка обязательно необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР».

