Последние новости раздела
- Гумкоридор в Еленовке продолжит работу 28 декабря17:00
- В ОРДО перевернулся автобус «Донецк — Докучаевск»11:00
- На КПВВ Донбасса продлили действие карантинных ограничений15:00
- Почти 200 человек проследовали через гумкоридор в Еленовке 25 декабря13:00
- В Харькове и Макеевке зажгли новогодние "автоелки" (ВИДЕО)10:00
- Соцсети сообщают о коллапсе на КПП «Успенка»12:45
- На Донбассе террористы ранили двух украинских воинов10:00
- «Штаб ДНР» сообщил об очередном открытии КПВВ «Еленовка» 25 декабря18:00
- Кабмин упростил механизм предоставления жилья переселенцам16:00
- В новом году жителей "ДНР" ожидает два повышения пенсий17:00
Гумкоридор в Еленовке продолжит работу 28 декабря
27.12.2020 17:00
В понедельник, 28 декабря, боевики возобновят работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».
Пересечь линию разграничения можно будет 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 — 15:30 по Киеву).
Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории
Для въезда в сторону Донецка обязательно необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР».
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
Читайте также:
- 171 человек проследовал через гумкоридор на линии разграничения под Донецком 21 декабря
- 164 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 20 ноября
- КПВВ «Еленовка» под Донецком продолжит работу 4 декабря
- 2 октября через гуманитарный коридор в Еленовке прошли 152 человека
- В "ДНР" сообщили о сохранении прежнего порядка пересечения КПВВ на линии разграничения
- В "ДНР" сообщили о режиме работы КПВВ «Еленовка» 30 октября
- Гумкоридор в Еленовке продолжит работу 28 декабря17:00
- В ОРЛО смягчили карантин на время новогодних праздников13:00
- В ОРДО перевернулся автобус «Донецк — Докучаевск»11:00
- На КПВВ Донбасса продлили действие карантинных ограничений15:00
- Почти 200 человек проследовали через гумкоридор в Еленовке 25 декабря13:00
- В Харькове и Макеевке зажгли новогодние "автоелки" (ВИДЕО)10:00
- В «ЛНР» обвинили сотрудников ОБСЕ в контрабанде автомобилей15:00
- Соцсети сообщают о коллапсе на КПП «Успенка»12:45
- На Донбассе террористы ранили двух украинских воинов10:00
- «Штаб ДНР» сообщил об очередном открытии КПВВ «Еленовка» 25 декабря18:00
- Гумкоридор в Еленовке продолжит работу 28 декабря17:00
- Гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января15:00
- В ОРЛО смягчили карантин на время новогодних праздников13:00
- В ОРДО перевернулся автобус «Донецк — Докучаевск»11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря10:00
- В странах ЕС началась COVID-вакцинация09:00
- Коваленко переходит из "Шахтера" в "Аталанту"17:00
- На КПВВ Донбасса продлили действие карантинных ограничений15:00
- Почти 200 человек проследовали через гумкоридор в Еленовке 25 декабря13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 декабря11:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Соцсети сообщают о коллапсе на КПП «Успенка»
- На КПВВ Донбасса продлили действие карантинных ограничений
- Кабмин упростил механизм предоставления жилья переселенцам
- В Харькове и Макеевке зажгли новогодние "автоелки" (ВИДЕО)
- В «ЛНР» обвинили сотрудников ОБСЕ в контрабанде автомобилей
- В ОРДО перевернулся автобус «Донецк — Докучаевск»
- «Штаб ДНР» сообщил об очередном открытии КПВВ «Еленовка» 25 декабря
- В Кривом Роге решили сделать бесплатным проезд в общественном транспорте
- На Донбассе террористы ранили двух украинских воинов
- Коваленко переходит из "Шахтера" в "Аталанту"