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На Донбассе шесть обстрелов, ранен военный

28.12.2020 10:00
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На Донбассе шесть обстрелов, ранен военный

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе шесть раз обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия, минометов и гранатометов, в результате чего боевое травмирование получил военнослужащий. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает пресс-служба штаба ООС, передает Корреспондент.net.
Также военные зафиксировали один пролет вражеского БПЛА.
"Все семь нарушений были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток... В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевое травмирование. Военный быстро доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь врачей", – сказано в утренней сводке штаба.
Уточняется, что вблизи Водяного на Приазовье противник применил минометы 120 и 82 калибра, а также гранатометы различных систем.
Из миномета 82 калибра и стрелкового оружия противник совершил обстрел и неподалеку Лебединского, а у Марьинки - вел огонь из стрелкового оружия. Недалеко от Авдеевки зафиксирован огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Для корректировки огня противник применил БПЛА.
"Умелые и оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее его использование", – отметили в штабе.
В штабе подчеркнули, что в нарушение прекращения огня сепаратистов украинские защитники открыли огонь.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
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