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В Донецке задержали «идеолога ДНР» Манекина
28.12.2020 14:00
Так называемый «идеолог ДНР» Роман Манекин задержан в ОРДО в связи с «предполагаемым сотрудничеством с агентом украинских спецслужб». Об этом сегодня заявили в так называемом «МГБ ДНР», сообщает «ДонПресс».
В «ведомстве» отметили:
«МГБ ДНР проверяется появившаяся в открытых источниках информация о возможном сотрудничестве гражданина Манекина Романа Владимировича 1965 года рождения с установленным агентом спецслужб Украины Станиславом Асеевым в ущерб интересам государственной безопасности республики. В связи с этим гражданин Манекин задержан. Проводятся проверочные мероприятия».
Теги: Донбасс, арест, ДНР, идеология, МГБ
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