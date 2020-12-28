В Донецке задержали «идеолога ДНР» Манекина

28.12.2020 14:00

Так называемый «идеолог ДНР» Роман Манекин задержан в ОРДО в связи с «предполагаемым сотрудничеством с агентом украинских спецслужб». Об этом сегодня заявили в так называемом «МГБ ДНР», сообщает «ДонПресс».

В «ведомстве» отметили:

«МГБ ДНР проверяется появившаяся в открытых источниках информация о возможном сотрудничестве гражданина Манекина Романа Владимировича 1965 года рождения с установленным агентом спецслужб Украины Станиславом Асеевым в ущерб интересам государственной безопасности республики. В связи с этим гражданин Манекин задержан. Проводятся проверочные мероприятия».