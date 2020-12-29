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Архив - Донецкая область

Денисова назвала число украинцев, находящихся в плену боевиков ОРДЛО

29.12.2020 15:00
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Денисова назвала число украинцев, находящихся в плену боевиков ОРДЛО

В плену у боевиков на временно оккупированных территориях находится 251 украинец. Об этом в Фейсбуке сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Укринформ.
На данный момент в застенках оккупантов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остается 251 гражданин Украины. Их освобождение является самым важным заданием для всех привлеченных компетентных органов к этому процессу", - отметила она.
Омбудсмен напомнила, что год назад в свои семьи на подконтрольную правительству Украины территорию вернулось 76 граждан, в том числе 12 военнослужащих, находившихся в плену на временно оккупированных территориях Донбасса.
Она добавила, что в течение года к ней поступали обращения от освобожденных граждан в отношении содействия обеспечению их социальной защиты. Для этого омбудсмен обращалась к чиновникам относительно законодательного урегулирования вопроса установления статуса и правовой защиты лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, относительно необходимости формирования перечня субъектов предоставления медицинских и реабилитационных услуг, которым будут возмещаться расходы за предоставленные освобожденным лицам услуги, а также обеспечение права всех незаконно лишенных свободы лиц на получение ими медицинской и психологической реабилитации после освобождения.



Теги: Украина, омбудсмен, ОРДЛО, пленные
 
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