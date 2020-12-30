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В ОРДЛО 208 новых случаев и 24 смерти от коронавируса за сутки
За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области было выявлено 185 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, 22 ранее заболевших скончались, а 157 человек выздоровели.
Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».
За все время пандемии там признают 15 083 заболевших коронавирусом. Из них 8 967 человек выздоровели, а 1 360 умерли. Продолжают болеть 4 756 пациентов.
В отдельных районах Луганской области за сутки умерли два пациента с коронавирусом. Также зарегистрировано 23 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в «минздраве» группировки «ЛНР».
Таким образом по состоянию на 30 декабря группировка подтверждает 2082 случая инфекции COVID-19. Утверждается, что с полным выздоровлением выписаны 1 737 человека, 174 умерли.
Теги: статистика, ОРДЛО, COVID-19
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