В ОРДЛО 208 новых случаев и 24 смерти от коронавируса за сутки

30.12.2020 13:00

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области было выявлено 185 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, 22 ранее заболевших скончались, а 157 человек выздоровели.

Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

За все время пандемии там признают 15 083 заболевших коронавирусом. Из них 8 967 человек выздоровели, а 1 360 умерли. Продолжают болеть 4 756 пациентов.

В отдельных районах Луганской области за сутки умерли два пациента с коронавирусом. Также зарегистрировано 23 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в «минздраве» группировки «ЛНР».

Таким образом по состоянию на 30 декабря группировка подтверждает 2082 случая инфекции COVID-19. Утверждается, что с полным выздоровлением выписаны 1 737 человека, 174 умерли.