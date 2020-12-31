Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе подорвался трактор с трактористом

31.12.2020 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе подорвался трактор с трактористом

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала ранение гражданского в Донецкой области. Мужчина подорвался на взрывном устройстве. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает РБК-Украина.
По данным наблюдателей, мужчина примерно 40-49 лет получил ранения в результате взрыва, когда ехал на тракторе в поле вблизи населенного пункта Каменка. Вследствие взрыва его выбросило из трактора. По словам пострадавшего, его доставили в больницу в Константиновке. Он также сообщил, что трактор полностью сгорел.



Теги: Донбасс, пострадавший, трактор, ОБСЕ, подрыв
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх