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В Донецке в новогоднюю ночь запустят дополнительные рейсы общественного транспорта
Жители Донецка смогут добраться в новогоднюю ночь на праздничные гуляния в центре и вернуться домой на общественном транспорте. Для этого организованы дополнительные рейсы, сообщили в "мэрии".
"На площади Ленина 31 декабря 2020 года состоится традиционная всенародная праздничная дискотека под открытым небом. В связи с этим для удобства жителей спальных районов Донецка в указанный день с 21:00 до 23:00 будет организована работа автобусов в режиме маршрутного такси, которые будут осуществлять движение с получасовым интервалом по ряду маршрутов общего пользования", – сказано в сообщении.
Рейсы организованы по 17 направлениям. Большинство отправляется с диспетчерской станции "Центр" в различные районы города по маршрутам №11, 20-в, 26, 41-б, 42-а, 49 и в Макеевку – №19, 24-б.
Кроме того, дополнительные рейсы будут отправляться со станции "Крытый рынок". Это городские маршруты – № 14, 16, 28, 46, 77, а также междугородний (в Макеевку) – № 121. Также, будут курсировать одни из наиболее популярных маршрутов, связывающих центр и окраины города – № 17, 25, 37.
В новогоднюю ночь также будут запущены дополнительные рейсы троллейбусов и трамваев.
Узнать графики работы трамваев, троллейбусов и автобусов большой вместимости можно по телефону диспетчерской службы КП "Донэлектроавтотранс" (062) 305-41-24; работы маршрутных такси – (062) 304-10-30.
Новогодние выходные продлятся с 31 декабря до 11 января. Работа городского пассажирского транспорта Донецка по маршрутам общего пользования в этот период будет организована в режиме выходного дня.
Теги: Донецк, Донбасс, транспорт, Новый год
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