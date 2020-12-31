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В «Л-ДНР» анонсировали поставки российской вакцины от COVID-19 «уже в январе»

31.12.2020 13:00
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В «Л-ДНР» анонсировали поставки российской вакцины от COVID-19 «уже в январе»

Первая партия российской вакцины Sputnik V поступит в «Л-ДНР» в январе 2021 года. Об этом сегодня, 31 декабря, синхронно заявили «глава ДНР» Денис Пушилин и «глава ЛНР» Леонид Пасечник, передает РПД «Донецкие новости».
Оба говорят, что обратились к Российской Федерации с просьбой предоставить вакцину от COVID-19, «и нас в очередной раз услышали и поддержали».
«Уже в январе 2021 года мы ждем начала поставок первой партии вакцины от коронавируса. Прежде всего, вакцинация против COVID-19 предусмотрена для лиц, особо подверженных риску инфицирования, в том числе для медицинских работников, которые работают с больными коронавирусом, и военнослужащих», — заявил Денис Пушилин.
«Первая партия Sputnik V в республике ожидается в январе 2021 года. Первоочередная возможность вакцинации будет предоставлена категориям, находящимся в особой зоне риска заболеть, а именно работникам сферы здравоохранения, а также отдельным категориям сотрудников правоохранительных органов», – в свою очередь сообщил Леонид Пасечник.



Теги: Донбасс, вакцина, ОРДЛО, COVID-19
 
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