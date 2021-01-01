В зоне ООС в новогоднюю ночь не обошлось без обстрелов

01.01.2021 11:00

В районе проведения операции Объединенных сил в новогоднюю ночь было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб сил ООС, передает Корреспондент.net.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, недалеко от населенного пункта Авдеевка, сепаратисты трижды открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Водяное, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь в сторону позиций ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, а неподалеку Новолуганского - из стрелкового оружия.

Среди военных ВСУ боевых потерь и ранений не было.