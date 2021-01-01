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В зоне ООС в новогоднюю ночь не обошлось без обстрелов
В районе проведения операции Объединенных сил в новогоднюю ночь было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб сил ООС, передает Корреспондент.net.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, недалеко от населенного пункта Авдеевка, сепаратисты трижды открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Водяное, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь в сторону позиций ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, а неподалеку Новолуганского - из стрелкового оружия.
Среди военных ВСУ боевых потерь и ранений не было.
Теги: Донбасс, Новый год, обстрелы, ООС
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