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Архив - Донецкая область

1 января гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались всего 60 человек

02.01.2021 11:00
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1 января гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались всего 60 человек

Шестьдесят человек в пятницу, 1 января, пересекли линию разграничения через контрольный пункт въезда и выезда "Новотроицкое – Еленовка" к югу от Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
"На территорию республики запущено семь транспортных средств, 43 человека. На территорию Украины выпущено четыре транспортных средства, 17 человек", — говорится в сообщении.
Пункт пропуска под Донецком функционировал с 9:00 до 16:30 по московскому времени.



Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, гуманитарный коридор
 
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