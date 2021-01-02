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1 января гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались всего 60 человек
02.01.2021 11:00
Шестьдесят человек в пятницу, 1 января, пересекли линию разграничения через контрольный пункт въезда и выезда "Новотроицкое – Еленовка" к югу от Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
"На территорию республики запущено семь транспортных средств, 43 человека. На территорию Украины выпущено четыре транспортных средства, 17 человек", — говорится в сообщении.
Пункт пропуска под Донецком функционировал с 9:00 до 16:30 по московскому времени.
Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, гуманитарный коридор
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