В ОРДО произошла масштабная авария на линиях электросетей

02.01.2021 10:00

Порядка 12 тысяч абонентов в ДНР оказались без света 1 января из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства угля и энергетики".

"По состоянию на 9:00 1 января без электроснабжения оказались 11 794 абонента в разных районах ДНР. К 15:00 3 384 из них подача электроэнергии была восстановлена. Энергоснабжение потребителей восстанавливают 47 бригад, которые всего насчитывают 140 человек. Задействовано 43 единицы специальной техники", – сказано в сообщении.

Уточняется, что основной причиной аварий стали погодные условия – мороз, который пришел на смену плюсовой температуре воздуха. Это привело в новогоднюю ночь к порывам проводов линий электропередачи из-за наледи, а также падения на них ветвей деревьев. "На данный момент аварийно-ремонтные бригады работают в усиленном режиме и стараются устранить повреждения в кратчайшие сроки", — заключили в "ведомстве".