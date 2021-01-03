"ДНР" возобновит пропуск людей через гумкоридор в Еленовке 4 января

03.01.2021 17:00

Движение через гуманитарный коридор в поселке Еленовка под Донецком будет возобновлено в понедельник, 4 января. Об этом сегодня сообщили в "межведомственном оперативном штабе ДНР".

Пересечь линию разграничения можно будет с 09:00 до 16:30. Для выезда из "ДНР" нужна украинская прописка, для въезда – разрешение оперативного штаба. Все въезжающие должны обследоваться в условиях стационара, но при желании можно сдать экспресс-тест на COVID-19 прямо на КПП и в случае отрицательного результата пройти самоизоляцию на дому.