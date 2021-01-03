Красный Крест передал жителям прифронтового Майорска 30 теплиц

03.01.2021 11:00

Жители прифронтового Майорска получили 30 теплиц от Международного Комитета Красного Креста в Украине. Об этом рассказал председатель ВГА Зайцево Владимир Веселкин на своей странице в Фейсбук.

По его словам, к теплицам прилагаются также деньги на их установку и специальная система полива. Все сделано для того, чтобы люди могли выращивать овощи и фрукты не только для себя, но и на продажу.

"Эта помощь именно в рамках поддержки развития домохозяйств. В январе еще привезут специальные бочки для капельного полива, там будет система капельного полива. Отдельно люди получат по 9000 гривен, чтобы установить теплицу, построить фундамент, провести освещение", — объясняет Владимир Веселкин.