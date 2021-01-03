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Красный Крест передал жителям прифронтового Майорска 30 теплиц
03.01.2021 11:00
Жители прифронтового Майорска получили 30 теплиц от Международного Комитета Красного Креста в Украине. Об этом рассказал председатель ВГА Зайцево Владимир Веселкин на своей странице в Фейсбук.
По его словам, к теплицам прилагаются также деньги на их установку и специальная система полива. Все сделано для того, чтобы люди могли выращивать овощи и фрукты не только для себя, но и на продажу.
"Эта помощь именно в рамках поддержки развития домохозяйств. В январе еще привезут специальные бочки для капельного полива, там будет система капельного полива. Отдельно люди получат по 9000 гривен, чтобы установить теплицу, построить фундамент, провести освещение", — объясняет Владимир Веселкин.
Теги: помощь, теплица, Красный Крест, Майорск
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