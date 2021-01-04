В "ДНР" возобновили работу ДФС

04.01.2021 09:00

Донецкая фильтровальная станция возобновила свою работу. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия «Компания „Вода Донбасса“», передает DonPress.com.

В компании уточнили, что стабильное водоснабжение по обе стороны от линии соприкосновения будет восстановлено после заполнения системы питьевой водой.

1 января «власти» неподконтрольного Украине Донецка сообщили о нарушении работы станции из-за проблем с электроснабжением.