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Более 130 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 4 января
05.01.2021 14:00
132 человека пересекли линию разграничения "ДНР" с подконтрольной Украине территорией через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» 4 января. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС республики".
«На территорию республики запущено 14 транспортных средств, 65 человек. На территорию Украины выпущено 18 транспортных средств, 67 человек», – сказано в сообщении.
Уточняется, что пункт пропуска под Донецком функционировал с 9:00 до 16:30 по московскому времени.
Теги: Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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