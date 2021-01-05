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Торецк и четыре соседних поселка остались без воды
05.01.2021 11:00
Город Торецк и четыре соседних поселка Донецкой области остаются без водоснабжения из-за повреждения водопровода «Горловка-Торецкое», которое произошло в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает сайт novosti.dn.ua.
Без водоснабжения остаются около 38 тысяч человек. Это жители Торецка, Железного, Пивничного, Пивденного, Щербиновки.
Для обеспечения работы котельных был создан запас воды, добавили в ГСЧС.
В ведомстве отметили, что по состоянию на 7:00 5 января бригадами КП «Компания «Вода Донбасса» продолжаются работы по восстановлению водоснабжения.
Теги: авария, водоснабжение, Торецк
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