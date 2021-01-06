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В оккупированной Горловке сгорел храм
06.01.2021 12:00
В оккупированной Горловке полностью сгорел храм святителя Василия. Об этом сообщают в соцсетях и в так называемом "МЧС ДНР", передает "Трибун".
"В Горловке вчера в результате пожара полностью уничтожен Святовасильевский храм Василия Великого в Кондратьевке. Пострадавших нет", - пишет страница "Типичный Донецк" в соцсети.
По данным "МЧС", пожар случился в Калининском районе на ул. Вересаева. Огнем уничтожены кровля, перекрытие на площади 375 м2, 7 оконных блоков, 3 дверных блока, церковное имущество, повреждено 3 купола.
Теги: Донбасс, Горловка, пожар, храм
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