В ОРДЛО зарегистрировано более 300 новых случаев COVID-19 за сутки

06.01.2021 13:00

Триста два новых случая коронавирусной инфекции диагностировано в "ДНР" по результатам исследований 5 января. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения республики".

В ведомстве добавили, что накануне от коронавируса скончались 26 человек и только один снят с учета после выздоровления.

По последним данным, в ОРДО подтверждено 15 870 случаев COVID-19: на стационарном и амбулаторном лечении остается 5206 пациентов, выздоровел – 9241, умерли – 1423.

В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки выявили 31 случай заболевания коронавирусом, 5 ранее заболевших скончались.

Об этом сообщило "министерство здравоохранения" группировки "ЛНР".

За все время пандемии там подтверждают 2 164 заболевших коронавирусом. Из них 1 794 человека выздоровели, а 187 умерли.