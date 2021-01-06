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В ОРДЛО зарегистрировано более 300 новых случаев COVID-19 за сутки
Триста два новых случая коронавирусной инфекции диагностировано в "ДНР" по результатам исследований 5 января. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения республики".
В ведомстве добавили, что накануне от коронавируса скончались 26 человек и только один снят с учета после выздоровления.
По последним данным, в ОРДО подтверждено 15 870 случаев COVID-19: на стационарном и амбулаторном лечении остается 5206 пациентов, выздоровел – 9241, умерли – 1423.
В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки выявили 31 случай заболевания коронавирусом, 5 ранее заболевших скончались.
Об этом сообщило "министерство здравоохранения" группировки "ЛНР".
За все время пандемии там подтверждают 2 164 заболевших коронавирусом. Из них 1 794 человека выздоровели, а 187 умерли.
Теги: Донбасс, статистика, ОРДЛО, COVID-19
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