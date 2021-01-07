Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Информация о работе КПВВ «Еленовка» 8 января

07.01.2021 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Информация о работе КПВВ «Еленовка» 8 января

В пятницу, 8 января, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд, сообщили в "межведомственном оперативном штабе ДНР".
Пересечь линию разграничения можно будет с 09:00 до 16:30 по следующим правилам:

  • Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины.
  • Для въезда в ДНР обязательно необходимо разрешение "межведомственного оперативного штаба".


Теги: Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх