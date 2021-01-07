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Информация о работе КПВВ «Еленовка» 8 января
07.01.2021 16:00
В пятницу, 8 января, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд, сообщили в "межведомственном оперативном штабе ДНР".
Пересечь линию разграничения можно будет с 09:00 до 16:30 по следующим правилам:
- Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины.
- Для въезда в ДНР обязательно необходимо разрешение "межведомственного оперативного штаба".
Теги: Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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