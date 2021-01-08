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Боевики дали гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком
08.01.2021 13:00
Пророссийские боевики на Донбассе дали украинской стороне гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком Донецкой области. Работы должны начаться сегодня. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает РБК-Украина.
Также сообщается, что обследование водопровода и ремонт запланирован на первую половину дня. В ГСЧС отмечают, что вчера жителям Торецка и еще четырех населенных пунктов подвезли почти 225 тонн воды.
Теги: ремонт, авария, водоснабжение, Торецк
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