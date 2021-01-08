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Архив - Донецкая область

Боевики дали гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком

08.01.2021 13:00
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Боевики дали гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком

Пророссийские боевики на Донбассе дали украинской стороне гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком Донецкой области. Работы должны начаться сегодня. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает РБК-Украина.
Также сообщается, что обследование водопровода и ремонт запланирован на первую половину дня. В ГСЧС отмечают, что вчера жителям Торецка и еще четырех населенных пунктов подвезли почти 225 тонн воды.



Теги: ремонт, авария, водоснабжение, Торецк
 
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