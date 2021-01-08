- Информация о работе КПВВ «Еленовка» 8 января16:00
- На водопроводе "Горловка – Торецк" обнаружили еще один прорыв14:00
- В ОРДО анонсировали модернизацию пунктов пропуска на границе с РФ16:00
- В ОРДЛО зарегистрировано более 300 новых случаев COVID-19 за сутки13:00
- В оккупированной Горловке сгорел храм12:00
- В "ДНР" пока не будут штрафовать за отсутствие ОСАГО10:00
- Более 130 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 4 января14:00
- В центре Донецка приостановлена подача воды13:00
- Торецк и четыре соседних поселка остались без воды11:00
- Составлена карта распределения переселенцев по Украине09:00
Кабмин разрешил въезжающим из ОРДЛО и Крыма делать экспресс-тест на COVID вместо ПЦР
Правительство Украины разрешило для проверки въезжающих из ОРДЛО и Крыма на наличие коронавируса наряду с ПЦР-тестированием использовать также экспресс-тестирование на антиген, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее постановление №9 от 5 января 2021 года опубликовано на сайте Кабмина в четверг вечером.
Согласно ему ответственным органам поручено организовать пункты экспресс-тестирования.
"Донецкой и Луганской областным государственным администрациям вместе с государственным предприятием "Реинтеграция и восстановление" … обеспечить обустройство пунктов тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 на контрольных пунктах въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда из них", – говорится в постановлении.
Аналогичные пункты поручено организовать Херсонской облгосадминистрации вместе с государственным предприятием "Реинтеграция и восстановление" и акционерным обществом "Украинская железная дорога" на контрольных пунктах въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г.Севастополя и выезда из нее.
Для пересекающих госграницу Украины правительство сохранило лишь ПЦР-тестирование.
Теги: Крым, тестирование, Кабмин, ОРДЛО, COVID-19
- Президент поручил разработать законопроект о получении пенсий жителями ОРДЛО и Крыма
- База переселенцев: почему с ней столько тянули и чего теперь ждать
- Гройсман анонсировал важное решение Кабмина по поводу паспортов РФ в ОРДЛО
- Порошенко поручил Кабмину временно прекратить грузовое авто- и ж/д сообщение с Крымом
- В Кабмине Украины заявили о либерализации проверок переселенцев
- Кабмин намерен обеспечить Крым и ОРДЛО крупнейшими операторами украинской связи и Интернета
- Информация о работе КПВВ «Еленовка» 8 января16:00
- На водопроводе "Горловка – Торецк" обнаружили еще один прорыв14:00
- В ОРДО анонсировали модернизацию пунктов пропуска на границе с РФ16:00
- В Луганске произошел взрыв в доме одного из главарей "ЛНР"15:00
- В ОРДЛО зарегистрировано более 300 новых случаев COVID-19 за сутки13:00
- В оккупированной Горловке сгорел храм12:00
- В "ДНР" пока не будут штрафовать за отсутствие ОСАГО10:00
- В "ЛНР" подчинили всех местных журналистов "унитарному медиахолдингу"15:00
- Более 130 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 4 января14:00
- В центре Донецка приостановлена подача воды13:00
- Информация о работе КПВВ «Еленовка» 8 января16:00
- На водопроводе "Горловка – Торецк" обнаружили еще один прорыв14:00
- Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 января11:00
- Власти Тернополя отказались вводить локдаун10:00
- Во время протестов в Вашингтоне погибли четыре человека09:00
- ФК «Оболонь» подписал контракт с футболистом из ОРЛО17:00
- В ОРДО анонсировали модернизацию пунктов пропуска на границе с РФ16:00
- В Луганске произошел взрыв в доме одного из главарей "ЛНР"15:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Составлена карта распределения переселенцев по Украине
- В центре Донецка приостановлена подача воды
- В "ДНР" пока не будут штрафовать за отсутствие ОСАГО
- В ОРДО анонсировали модернизацию пунктов пропуска на границе с РФ
- В Луганске произошел взрыв в доме одного из главарей "ЛНР"
- В оккупированной Горловке сгорел храм
- В "ЛНР" подчинили всех местных журналистов "унитарному медиахолдингу"
- В Минздраве уточнили правила январского локдауна
- Информация о работе КПВВ «Еленовка» 8 января
- Торецк и четыре соседних поселка остались без воды