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Кабмин разрешил въезжающим из ОРДЛО и Крыма делать экспресс-тест на COVID вместо ПЦР

08.01.2021 09:00
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Кабмин разрешил въезжающим из ОРДЛО и Крыма делать экспресс-тест на COVID вместо ПЦР

Правительство Украины разрешило для проверки въезжающих из ОРДЛО и Крыма на наличие коронавируса наряду с ПЦР-тестированием использовать также экспресс-тестирование на антиген, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее постановление №9 от 5 января 2021 года опубликовано на сайте Кабмина в четверг вечером.
Согласно ему ответственным органам поручено организовать пункты экспресс-тестирования.
"Донецкой и Луганской областным государственным администрациям вместе с государственным предприятием "Реинтеграция и восстановление" … обеспечить обустройство пунктов тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 на контрольных пунктах въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда из них", – говорится в постановлении.
Аналогичные пункты поручено организовать Херсонской облгосадминистрации вместе с государственным предприятием "Реинтеграция и восстановление" и акционерным обществом "Украинская железная дорога" на контрольных пунктах въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г.Севастополя и выезда из нее.
Для пересекающих госграницу Украины правительство сохранило лишь ПЦР-тестирование.



Теги: Крым, тестирование, Кабмин, ОРДЛО, COVID-19
 
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