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Боевики ОРДО сорвали ремонт водопровода Горловка-Торецк
На востоке Украины российские наемники дважды обстреляли украинских ремонтников, собиравшихся восстановить водоснабжение на участке водопровода Горловка-Торецк. Как передает Цензор.НЕТ, детали сообщила Военно-гражданскаяй администрация города Торецк в Facebook
Отмечается, что около 11:00 со стороны вооруженных формирований ОРДО был открыт провокационный предупредительный огонь из стрелкового оружия и гранатомета в направлении рабочей бригады, которая проводила ремонтные работы по восстановлению водоснабжения, которые были спланированы на участке водопровода "Горловка – Торецк" 8 января текущего года.
Во избежание жертв работы были прекращены. Стороны приняли меры по соблюдению режима "тишины". В 12:00 восстановительные работы продолжились. Однако, несмотря на договоренности, около 14:00 противник снова открыл провокационный огонь из стрелкового оружия.
Работы немедленно приостановили, ремонтную бригаду и офицеров УС СЦКК вывели из зоны работ.
Украинская сторона СЦКК подготовила письменную ноту в адрес миссии ОБСЕ в отношении указанных провокационных действий со стороны ОРДО.
Теги: Донбасс, Горловка, ремонт, водопровод, обстрел, Торецк
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