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Архив - Донецкая область

В ОРДО анонсировали открытие на КПП "Успенка" магазина Duty Free

09.01.2021 11:00
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В ОРДО анонсировали открытие на КПП "Успенка" магазина Duty Free

Магазин беспошлинной торговли будет открыт на территории пункта пропуска "Успенка" на границе ОРДО и России в текущем году. Об этом сообщили в "министерстве доходов и сборов" непризнанной республики.
"В 2021 году запланировано открытие на территории пункта пропуска "Успенка" магазина беспошлинной торговли Duty Free, что позволит людям, выезжающим за пределы республики, приобретать качественные товары по доступным ценам", – сказано в сообщении.
Уточняется, что в магазине будут представлены: табачная продукция, парфюмерия, спиртные напитки, кондитерские изделия, украшения.



Теги: Донбасс, магазин, Duty-free, ОРДО, Успенка
 
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