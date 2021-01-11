Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На водопроводе "Горловка-Торецк" выявлено 4 порыва

11.01.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На водопроводе "Горловка-Торецк" выявлено 4 порыва

Специалисты КП "Компания "Вода Донбасса" обнаружили 4 места порывов, влияющие на отсутствие водоснабжения г.Торецк и еще четырех населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА, передает "Трибун".
"В 14:00 10 января завершено обследование участка водопровода "Горловка-Торецк" за пределами пгт Пивденное, выявлено 4 места порывов. Сотрудниками КП "Компания "Вода Донбасса" частично проведены земляные работы", - говорится в сообщении.
Пиротехнический расчет Госслужбы Украины по ЧС во время сопровождения сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса" обнаружил и изъял гранату ПГ-22. Всего к обследованию привлекались 24 человека и 6 единиц техники, из них от ГСЧС - 5 человек и 2 единицы техники.
"Предварительно на 11 января запланировано проведение ремонтных работ водопровода в окрестностях пгт Пивденное при соблюдении режима прекращения огня", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Горловка, водопровод, повреждения, Торецк
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх