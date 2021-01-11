- На водопроводе "Горловка-Торецк" выявлено 4 порыва09:00
- Гумкоридор в Еленовке возобновит работу 11 января15:00
- Жители двух районов Мариуполя остались без света и тепла15:00
- Менее 80 человек воспользовались гумкоридором в Еленовке 8 января13:00
- В ОРДО анонсировали открытие на КПП "Успенка" магазина Duty Free11:00
- Боевики ОРДО сорвали ремонт водопровода Горловка-Торецк09:00
- Боевики дали гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком13:00
- Кабмин разрешил въезжающим из ОРДЛО и Крыма делать экспресс-тест на COVID вместо ПЦР09:00
- Информация о работе КПВВ «Еленовка» 8 января16:00
- На водопроводе "Горловка – Торецк" обнаружили еще один прорыв14:00
На водопроводе "Горловка-Торецк" выявлено 4 порыва
Специалисты КП "Компания "Вода Донбасса" обнаружили 4 места порывов, влияющие на отсутствие водоснабжения г.Торецк и еще четырех населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА, передает "Трибун".
"В 14:00 10 января завершено обследование участка водопровода "Горловка-Торецк" за пределами пгт Пивденное, выявлено 4 места порывов. Сотрудниками КП "Компания "Вода Донбасса" частично проведены земляные работы", - говорится в сообщении.
Пиротехнический расчет Госслужбы Украины по ЧС во время сопровождения сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса" обнаружил и изъял гранату ПГ-22. Всего к обследованию привлекались 24 человека и 6 единиц техники, из них от ГСЧС - 5 человек и 2 единицы техники.
"Предварительно на 11 января запланировано проведение ремонтных работ водопровода в окрестностях пгт Пивденное при соблюдении режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Горловка, водопровод, повреждения, Торецк
- Торецк снова без воды, подозревают повреждение водопровода
- Ремонт поврежденного водопровода под Торецком начнут завтра
- Жители поселка в Донецкой области просят «тишины», чтобы покинуть свои дома
- Дома в Горловке до сих пор хранят следы обстрелов. ВИДЕО
- Один из районов Горловки подвергся обстрелу: повреждены дома и ЛЭП
- Оккупированная Горловка под обстрелом: повреждены 5 домов
- На водопроводе "Горловка-Торецк" выявлено 4 порыва09:00
- Гумкоридор в Еленовке возобновит работу 11 января15:00
- В ОРЛО отменили автоматическое продление срока временного ввоза/вывоза транспортных средств17:00
- Жители двух районов Мариуполя остались без света и тепла15:00
- Менее 80 человек воспользовались гумкоридором в Еленовке 8 января13:00
- В ОРДО анонсировали открытие на КПП "Успенка" магазина Duty Free11:00
- Боевики ОРДО сорвали ремонт водопровода Горловка-Торецк09:00
- Боевики дали гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком13:00
- Кабмин разрешил въезжающим из ОРДЛО и Крыма делать экспресс-тест на COVID вместо ПЦР09:00
- Информация о работе КПВВ «Еленовка» 8 января16:00
- На водопроводе "Горловка-Торецк" выявлено 4 порыва09:00
- В Израиле начался второй этап вакцинации от коронавируса08:00
- Cоздана онлайн-карта мировой COVID-вакцинации17:00
- Гумкоридор в Еленовке возобновит работу 11 января15:00
- Гороскоп на неделю с 11 по 17 января13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 января11:00
- Cнежный шторм в Испании привел к гибели 4 человек (ВИДЕО)10:00
- 16 населенных пунктов остались без газа из-за взрыва газопровода на Полтавщине09:00
- В ОРЛО отменили автоматическое продление срока временного ввоза/вывоза транспортных средств17:00
- Жители двух районов Мариуполя остались без света и тепла15:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- В ОРЛО отменили автоматическое продление срока временного ввоза/вывоза транспортных средств
- Кабмин разрешил въезжающим из ОРДЛО и Крыма делать экспресс-тест на COVID вместо ПЦР
- В ОРДО анонсировали открытие на КПП "Успенка" магазина Duty Free
- В Украине начался локдаун. Полный список ограничений
- Гороскоп на неделю с 11 по 17 января
- Боевики ОРДО сорвали ремонт водопровода Горловка-Торецк
- Жители двух районов Мариуполя остались без света и тепла
- Cоздана онлайн-карта мировой COVID-вакцинации
- Боевики дали гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком
- Менее 80 человек воспользовались гумкоридором в Еленовке 8 января