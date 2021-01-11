На водопроводе "Горловка-Торецк" выявлено 4 порыва

11.01.2021 09:00

Специалисты КП "Компания "Вода Донбасса" обнаружили 4 места порывов, влияющие на отсутствие водоснабжения г.Торецк и еще четырех населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА, передает "Трибун".

"В 14:00 10 января завершено обследование участка водопровода "Горловка-Торецк" за пределами пгт Пивденное, выявлено 4 места порывов. Сотрудниками КП "Компания "Вода Донбасса" частично проведены земляные работы", - говорится в сообщении.

Пиротехнический расчет Госслужбы Украины по ЧС во время сопровождения сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса" обнаружил и изъял гранату ПГ-22. Всего к обследованию привлекались 24 человека и 6 единиц техники, из них от ГСЧС - 5 человек и 2 единицы техники.

"Предварительно на 11 января запланировано проведение ремонтных работ водопровода в окрестностях пгт Пивденное при соблюдении режима прекращения огня", - говорится в сообщении.