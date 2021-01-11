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Архив - Донецкая область

В ОРДО возобновили "комендантский час"

11.01.2021 10:00
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В ОРДО возобновили "комендантский час"

С 10 января на неподконтрольной Украине части Донетчины возобновилось действие "комендантского часа" с 23.00 до 5.00. Об этом напоминают местным жителям подконтрольны ОРДО СМИ.
"Комчас" был приостановлен на время празднования Нового года и Рождества — с 31 декабря до 10 января. Следующая отмена "комендантского часа" ждет ОРДО в ночь на Крещение — с 18 на 19 января.



Теги: Донбасс, комендантский час, ОРДО
 
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