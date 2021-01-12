Жители Донецка жалуются на странный "оранжевый" газ

12.01.2021 15:00

Жители неподконтрольного Украине Донецка жалуются на то, что в их квартиры поступает газ оранжевого цвета, который практически не греет, странно пахнет и коптит. Об этом сообщают пользователи в соцсети, передает DonPress.com.

Так, один из жителей Киевского района Донецка пишет:

«А что по оранжевому газу? Звонили 104, сказали ничего страшного… Но копоть и запах очень странные…».

В ответ на пост, другие пользователи отмечают, что качество газа ужасное, счетчики наматывают большие объемы газа, за что начисляется значительные суммы:

«Газ подают плохой. Колонка еле греет. А начисляют по полной».

«Газовому счетчику без разницы что считать. Горит, но не греет».

«Это классика, в зимний период времени! Чтобы больше мотало за газ!!! Химичат чтобы подворовывать».