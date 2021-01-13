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Архив - Донецкая область

На трассе М-4 «Дон» опрокинулся автобус Москва — Донецк

13.01.2021 11:00
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На трассе М-4 «Дон» опрокинулся автобус Москва — Донецк

В Ростовской области РФ, перевернулся автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Москва — Донецк, информирует Depo.Донбасс.
Как сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области, ДТП произошло на 974 км трассы М-4 "Дон" в Красносулинском районе.
В результате аварии пять человек пострадали и один погиб. Всего в автобусе на момент ДТП было 15 пассажиров. К ликвидации ДТП привлекались 19 спасателей и семь единиц техники.



Теги: Донецк, Москва, автобус, авария, Ростовская область
 
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