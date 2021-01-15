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На КПВВ «Новотроицкое» начинают бесплатное тестирование на COVID-19
С 15 января на территории сервисного центра у КПВВ «Новотроицкое» прибывшие из ОРДО смогут пройти бесплатное антигенное экспресс-тестирование на коронавирус, передает РПД «Донецкие новости».
Об этом сообщил директор Департамента по вопросам гражданской защиты, оборонной и мобилизационной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко.
Правда, по словам Бойко, сама процедура взятия этого теста и выхода из самоизоляции / обсервации еще не доскональна, т.к. это новый процесс. «Ее доскональность отрабатывается на уровне Киева. И вчера, и сегодня идет активное общение облгосадминистрации с министерствами. На данный момент ясно, что тест будет выполняться по желанию. Но в любом случае при пересечении КПВВ, перед паспортным контролем, человек должен будет установить приложение "Вдома" или согласиться на обсервацию», – пояснил он.
На данный момент сразу отменить самоизоляцию / обсервацию нельзя, т.к. медработники, которые находятся в сервисном центре на КПВВ, еще не имеют доступ к программе «Вдома». Но этот вопрос будет решен в ближайшее время.
Теги: Донбасс, тест, экспресс, Новотроицкое, КПВВ, COVID-19
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