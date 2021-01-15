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Стало известно точное количество паспортов РФ и "Л/ДНР", выданных в ОРДЛО
На Донбассе паспорта Российской Федерации и "Л/ДНР" незаконно выдали для более миллиона граждан оккупированных территорий. Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа".
"Количество выданных паспортов РФ и НВФ "ЛНР"-"ДНР" в ОРДЛО. Наши источники в Миграционной службе оккупационных администраций РФ в ОРДЛО сообщают", - говорится в сообщении.
Так, паспорта "ЛНР" по состоянию на 19 декабря 2020 года получили 583 143 жителя оккупированной части Луганской области.
Паспорта "ДНР" (по состоянию на 15 декабря 2020 года) выдали 671 631 жителю части Донецкой области, подконтрольной боевикам.
Кроме того, по состоянию на 1 декабря 2020 года оккупационные администрации РФ в ОРЛО выдали 168 381 паспорт РФ.
В то же время по состоянию на 15 ноября 2020 года оккупационные администрации РФ в ОРДО выдали 273 461 паспорт РФ.
Правозащитники отмечают, что Кремль требует от оккупационных администраций РФ на Донбассе постоянно наращивать объемы выдачи паспортов РФ. Причиной называют то, что люди массово выезжают на заработки, учебу и лечение в РФ.
Теги: Россия, паспорт, ОРДЛО
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