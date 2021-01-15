В КП "Вода Донбасса" прокомментировали слухи о "плохой" воде

15.01.2021 18:00

Уже несколько дней в соцсетях по всей Донецкой области люди распространяют сообщение о том, что с водопроводную воду "ни в коем случае нельзя использовать в пищу или чай даже кипяченой". Утверждается, что по всему Северскому Донцу зафиксировано "превышение аммония втрое", сообщает Свободное радио.

На эту информацию отреагировал главный поставщик воды в регионе КП “Компания “Вода Донбасса”. В предприятии отметили, что превышение аммония в воде действительно есть. Но ситуацию уже взяли под контроль.

“В декабре 2020 году в воде канала Северский Донец-Донбасс было зафиксировано увеличение концентрации аммония выше фоновых значений, что не является редкостью для осенне-зимнего периода. Принимая во внимание рост содержания аммония в воде, поступающей на фильтровальные станции, были откорректированы технологические режимы и дозы реагентов”, — объясняют в КП “Компания “Вода Донбасса”.

Поэтому, сейчас превышение фоновых значений концентрации аммония никак не влияет на качество питьевой воды, ведь все пропускают через фильтры, уверяют специалисты.



