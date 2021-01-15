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За сутки на Донбассе 6 нарушений режима "тишины", один раненый воин, - штаб ОС

15.01.2021 08:00
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За сутки на Донбассе 6 нарушений режима "тишины", один раненый воин, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 14 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
"Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил легкое осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.



Теги: Донбасс, перемирие, обстрелы, ООС
 
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