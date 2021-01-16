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Макеевка осталась без телефонной связи
16.01.2021 15:00
В Макеевке в результате пожара в офисе местной телекоммуникационной компании "Комтел" не работает городская телефонная связь. Об этом сообщили в "МЧС ДНР".
"В результате аварии на объекте ГП "Комтел" для абонентов стационарной телефонии Макеевки временно недоступны услуги связи. Восстановительная бригада приступила к устранению аварии", – говорится в сообщении.
По информации "МЧС", аварию вызвал пожар, который произошел в офисе госпредприятия "Комтел", расположенном на площади Советская в Центрально-Городском районе Макеевки. Огонь тушили 16 спасателей и 5 единиц техники.
Теги: Донбасс, Макеевка, телефон, пожар, связь
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