Макеевка осталась без телефонной связи

16.01.2021 15:00

В Макеевке в результате пожара в офисе местной телекоммуникационной компании "Комтел" не работает городская телефонная связь. Об этом сообщили в "МЧС ДНР".

"В результате аварии на объекте ГП "Комтел" для абонентов стационарной телефонии Макеевки временно недоступны услуги связи. Восстановительная бригада приступила к устранению аварии", – говорится в сообщении.

По информации "МЧС", аварию вызвал пожар, который произошел в офисе госпредприятия "Комтел", расположенном на площади Советская в Центрально-Городском районе Макеевки. Огонь тушили 16 спасателей и 5 единиц техники.