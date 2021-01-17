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Архив - Донецкая область

Местные выборы в марте не состоятся в 18 ОТГ Донбасса

17.01.2021 13:00
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Местные выборы в марте не состоятся в 18 ОТГ Донбасса

В марте 2021 года не состоятся местные выборы в 10 территориальных громадах Донецкой области и в 8 Луганской области, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.
Такое решение было принято на совещании с участием председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко, главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, в.и.о командующего Операцией Объединенных Виктора Ганущака, а также представителей СБУ и Нацполиции региона.
Участники встречи пришли к выводу, что в связи с продолжением Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины, невозможно обеспечить стопроцентную безопасность граждан во время подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины местных выборов 28 марта 2021 года на избирательных участках в следующих громадах:
- Светлодарской, Торецкой городских территориальных громадах Бахмутского района Донецкой области;
- Волновахской, Угледарской городских, Мирненской, Ольгинской сельских территориальных громадах Волновахского района Донецкой области;
- Сартанской сельской территориальной громаде Мариупольского района Донецкой области;
- Авдеевской, Марьинской городских, Очеретинской сельской территориальных громадах Покровского района Донецкой области;
- Горной, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой городских территориальных громадах Северодонецкого района Луганской области;
- Счастьенской городской, Станично-Луганской, Широковской сельской, Нижнетеплинской сельской территориальных громадах Счастьенского района Луганской области.



Теги: Донбасс, выборы, запрет
 
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