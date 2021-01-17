Под Мариуполем полицейские застрелили "черного" лесоруба

17.01.2021 10:00

В Донецкой области на окраине поселка Сартана при бегстве с места преступления правоохранителями застрелен нарушитель. Также пострадал полицейский, сообщает управление Нацполиции в Донецкой области.

"Наряд полиции разоблачил группу лиц в незаконной вырубке леса на территории Мариуполя. Один из лесорубов хотел скрыться на автомобиле и совершил наезд на полицейского. Для остановки машины правоохранители применили огнестрельное оружие, в результате чего водитель был смертельно травмирован. По данному факту начато служебное расследование. На месте происшествия находится руководство ГУНП в Донецкой области, представители Государственного бюро расследований и прокуратуры. Пострадавшего полицейского госпитализировали", – говорится в сообщении.