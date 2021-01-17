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Завтра состоится первое в этом году заседание ТКГ по Донбассу
17.01.2021 17:00
Трехсторонняя контактная группа проведет очередные заседания 18,19 и 21 января в режиме видеоконференций. На них будут обсуждать имплементацию минских соглашений, обеспечение безопасности на Донбассе, возобновление работы контрольных пунктов въезда – выезда, сообщает Телеканал новостей «24».
График заседаний:
- на 18 января запланирована видеоконференция рабочей группы по безопасности;
- 19 января пройдет видеоконференция рабочей группы по политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы;
- на 21 января планируют видеоконференцию общего заседания Тристоронней контактной группы.
Темы для обсуждения:
- имплементация минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и средств, в частности согласование новых участков разведения;
- обновление плана разминирования;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- восстановление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье;
- обмен удерживаемыми лицами;
- полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
Теги: Донбасс, заседание, ТКГ
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