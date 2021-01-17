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Завтра состоится первое в этом году заседание ТКГ по Донбассу

17.01.2021 17:00
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Завтра состоится первое в этом году заседание ТКГ по Донбассу

Трехсторонняя контактная группа проведет очередные заседания 18,19 и 21 января в режиме видеоконференций. На них будут обсуждать имплементацию минских соглашений, обеспечение безопасности на Донбассе, возобновление работы контрольных пунктов въезда – выезда, сообщает Телеканал новостей «24».
График заседаний:

  • на 18 января запланирована видеоконференция рабочей группы по безопасности;
  • 19 января пройдет видеоконференция рабочей группы по политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы;
  • на 21 января планируют видеоконференцию общего заседания Тристоронней контактной группы.

Темы для обсуждения:

  • имплементация минских соглашений и итогов Парижского саммита;
  • обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и средств, в частности согласование новых участков разведения;
  • обновление плана разминирования;
  • продолжение разработки плана совместных шагов;
  • восстановление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье;
  • обмен удерживаемыми лицами;
  • полный и безусловный доступ международных организаций;
  • восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.


Теги: Донбасс, заседание, ТКГ
 
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