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Жители ОРДО рассказали о "росте" зарплат и пенсий
В «ДНР» люди возмущены информацией «министерства экономразвития» о росте средней зарплаты и пенсии в «республике». Местные жители в соцсетях сообщают о своих реальных размерах зарплат и пенсий, передают «Донецкие новости».
Как утверждают в «минэкономразвития», среднемесячная зарплата штатных работников в январе–ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросла на 21% и составила 15 309 руб. (6 004 грн по местному курсу валют на 18.01.2021). Также уверяют, что средняя пенсия в «ДНР» с января выросла на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 7 337 рублей (2 877 грн).
«Одно из самых крупных сообществ республики в ДНР (более 120 тыс. подписчиков) провело опрос среди пользователей и уточнило информацию, которую пытаются выдать за истину чиновники. Реальность оказалась гораздо печальнее. У большинства опрошенных оклад составил от 8 до 13 тысяч рублей (от 3 137 грн до 5 098 грн – ред.), пенсия – всего 4-6 тысяч рублей (1 569-2 353 грн – ред.)», – отмечают по этому поводу в одном из Телеграм-каналов, освещающих события в «республике».
В соцсетях местные жители комментируют сообщение «минэкономразвития» и возмущаются, что при существующих в «ДНР» ценах на нынешние доходы прожить нереально.
Теги: пенсия, зарплата, ОРДО
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