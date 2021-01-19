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Архив - Донецкая область

Мобильное отделение «Ощадбанка» возобновило работу на Луганщине

19.01.2021 13:00
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Мобильное отделение «Ощадбанка» возобновило работу на Луганщине

С 18 по 29 января мобильное подразделение Донецкого областного управления АО «Ощадбанк» находится на капитальном ремонте, сообщает пресс-служба МинВОТ.
Поэтому воспользоваться услугами «Ощадбанка» у линии разграничения на Донетчине можно будет только в отделении на КПВВ «Новотроицкое» с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00.
В Луганской области мобильное подразделение «Ощадбанка» будет работать в г.Золотое, с.Трехизбенка, с.Светличное, пгт Нижнее с 09:00 до 15:00. Также на КПВВ «Счастье» на постоянной основе продолжит работу отделение «Ощадбанка» с понедельника по пятницу с 07:30 до 15:30.



Теги: Донбасс, Ощадбанк, график
 
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