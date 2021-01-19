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Архив - Донецкая область

В ДонОГА назвали источник загрязнения Северского Донца

19.01.2021 10:00
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В ДонОГА назвали источник загрязнения Северского Донца

Работники “Воды Донбасса” обследовали реку Северский Донец, воду из которой берут для фильтрации и подачи в дома жителей региона. Оказалось, что вероятный источник загрязнения аммонием находится на Харьковщине, передает Свободное радио.
Об этом сообщил директор департамента ЖКХ Донецкой ОГА Сергей Гончаренко на брифинге 18 января.
“С целью выявления причины резкого увеличения аммония в воде” Водой Донбасса “и ее лабораториями был проведен отбор проб из реки Северский Донец в направлении Харьковской области. Оказалось, что источником загрязнения является вода реки Уда, которая является притоком к реке Северский Донец. В общем после проведения анализа наиболее вероятным источником загрязнения является т.н. Безлюдовские очистные сооружения КП “Харьковводоканал”, — рассказал он.
Поэтому, еще на прошлой неделе Донецкая ОГА вместе с КП “Вода Донбасса” провела совещание и подготовила обращение к Харьковской облгосадминистрации и профильного управления экологии с просьбой помочь решить проблему с водой.



Теги: Донбасс, Харьковская область, загрязнение, Северский Донец
 
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