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В ОРДО определили 32 пункта вакцинации от коронавируса
«Министерство здравоохранения» при группиррвке «ДНР» назвало адреса 32 пунктов вакцинации от коронавируса, которые будут открыты в отдельных районах Донецкой области, сообщает сайт «Новости Донбасса».
Так, 17 пунктов будут работать на базе лечебных учреждений Донецка, шесть пунктов оборудуют в Макеевке, три в Горловке, два в Енакиево, по одному в Торезе, Шахтерске, Амвросиевском и Новоазовском районах.
В «минздраве» отметили, что прививки смогут сделать люди, у которых отсутствуют противопоказания, в числе которых наличие ОРВИ, повышенная температура тела, ранее перенесенная инфекция COVID-19.
Адреса пунктов вакцинации:
|
г. Донецк
|
ЦПМСП № 1 г. Донецка
|
Амбулатория № 4
|
г. Донецк, ул. Независимости, 12в
|
ЦПМСП № 2 г. Донецка
|
Амбулатория № 2
|
г. Донецк, ул.Щорса,41
|
Амбулатория № 4
|
г. Донецк, ул. Красноармейская, 88
|
Амбулатория № 5
|
г. Донецк, ул.Челюскинцев, 53
|
ЦПМСП № 3 г. Донецка
|
Амбулатория № 2
|
г. Донецк, ул. Овнатаняна, 16
|
Амбулатория № 6
|
г. Донецк, ул. Павших Коммунаров, 96
|
ЦПМСП № 4 г. Донецка
|
Амбулатория № 1
|
г. Донецк, ул. Костюшко, 20
|
Амбулатория № 3
|
г. Донецк, ул. Артема, 189
|
Амбулатория № 5
|
г. Донецк, ул. Лавренева, 24
|
ЦПМСП № 5 г. Донецка
|
Амбулатория № 1
|
г. Донецк, ул. Терешковой, 12
|
Амбулатория № 5
|
г. Донецк, ул. Кольцова, 25
|
ЦПМСП № 7 Г. Донецка
|
Амбулатория № 1
|
г. Донецк, ул. Антарктидная, 1а
|
ЦПМСП № 9 г. Донецка
|
Амбулатория № 1
|
г. Донецк, ул. Диккенса, 1
|
Амбулатория № 5
|
г. Донецк, ул. Клиническая, 11
|
ЦПМСП № 10 г. Донецка
|
Амбулатория № 2
|
г. Донецк, ул. Возрождения, 1
|
ЦПМСП № 11 г. Донецка
|
Амбулатории № 4-5
|
г. Донецк, Пролетарский район, ул. Щетинина, 33а
|
ЦПМСП № 13 г Донецка
|
Амбулатория № 1
|
г. Донецк, ул. Челюскинцев, 188в
|
г. Макеевка
|
ЦПМСП № 1 г. Макеевки
|
Амбулатория № 1
|
г. Макеевка-25, ул. Ленина, 94
|
ЦПМСП № 2 г. Макеевки
|
Амбулатория № 1
|
г.Макеевка-26, ул. Родионова, 9
|
ЦПМСП № 3 г. Макеевки
|
Амбулатория № 1
|
г.Макеевка-30, ул. Ленина, 140-3
|
ЦПМСП №4 г. Макеевки
|
Амбулатория № 1
|
г.Макеевка-54, уд. Энгельса, 1
|
ЦПМСП № 5 г. Макеевки
|
Амбулатория № 2
|
г.Мокеевка-14, ул. Больничная, 1
|
ЦПМСП № 6 г. Макеевки
|
Амбулатория № 2
|
пос. Нижняя Крынка, ул. Смирнова, 1
|
г. Горловка
|
ЦПМСП №2 г. Горловка
|
Амбулатория № 7
|
г. Горловка, ул. Болотникова, 29
|
ЦПМСП №1 г. Горловка
|
Амбулатории № 1,2
|
г. Горловка, ул. Рогозина, 3
|
Городская больница №3 г. Горловка
|
Поликлиника № 2
|
г. Горловка, ул. Политехническая, 39
|
г. Енакиево
|
Городская больница №1 г. Енакиево
|
Амбулатория № 2
|
г. Енакиево, ул. 60 лет СССР, 37, кабинет 20
|
Городская больница №2 г. Енакиево
|
Амбулатория № 1
|
г. Енакиево, пр. Горняков, 2а
|
Новоазовский р-н
|
Новоазовская ЦРБ
|
Поликлиника
|
г. Новоазовск, ул. Кирова, 178
|
г. Торез
|
ЦПМСП г. Тореза
|
Амбулатория №1
|
г. Торез, ул. 50 лет СССР, 3
|
г. Шахтерск
|
ЦПМСП г. Шахтерска
|
Амбулатория № 4
|
г. Шахтерск, ул. Кирова, 37
|
Амвросиевский р-н
|
ЦПМСП в Амвросиевском р-не
|
Городская амбулатория ОПСМ
|
г. Амвросиевка, ул. Мичурина, 4
Теги: вакцинация, адрес, ОРДО
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