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Архив - Донецкая область

В ОРДО определили 32 пункта вакцинации от коронавируса

19.01.2021 14:00
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В ОРДО определили 32 пункта вакцинации от коронавируса

«Министерство здравоохранения» при группиррвке «ДНР» назвало адреса 32 пунктов вакцинации от коронавируса, которые будут открыты в отдельных районах Донецкой области, сообщает сайт «Новости Донбасса».
Так, 17 пунктов будут работать на базе лечебных учреждений Донецка, шесть пунктов оборудуют в Макеевке, три в Горловке, два в Енакиево, по одному в Торезе, Шахтерске, Амвросиевском и Новоазовском районах.
В «минздраве» отметили, что прививки смогут сделать люди, у которых отсутствуют противопоказания, в числе которых наличие ОРВИ, повышенная температура тела, ранее перенесенная инфекция COVID-19.

Адреса пунктов вакцинации:

г. Донецк

ЦПМСП № 1 г. Донецка

Амбулатория № 4

г. Донецк, ул. Независимости, 12в

ЦПМСП № 2 г. Донецка

Амбулатория № 2

г. Донецк, ул.Щорса,41

Амбулатория № 4

г. Донецк, ул. Красноармейская, 88

Амбулатория № 5

г. Донецк, ул.Челюскинцев, 53

ЦПМСП № 3 г. Донецка

Амбулатория № 2

г. Донецк, ул. Овнатаняна, 16

Амбулатория № 6

г. Донецк, ул. Павших Коммунаров, 96

ЦПМСП № 4 г. Донецка

Амбулатория № 1

г. Донецк, ул. Костюшко, 20

Амбулатория № 3

г. Донецк, ул. Артема, 189

Амбулатория № 5

г. Донецк, ул. Лавренева, 24

ЦПМСП № 5 г. Донецка

Амбулатория № 1

г. Донецк, ул. Терешковой, 12

Амбулатория № 5

г. Донецк, ул. Кольцова, 25

ЦПМСП № 7 Г. Донецка

Амбулатория № 1

г. Донецк, ул. Антарктидная, 1а

ЦПМСП № 9 г. Донецка

Амбулатория № 1

г. Донецк, ул. Диккенса, 1

Амбулатория № 5

г. Донецк, ул. Клиническая, 11

ЦПМСП № 10 г. Донецка

Амбулатория № 2

г. Донецк, ул. Возрождения, 1

ЦПМСП № 11 г. Донецка

Амбулатории № 4-5

г. Донецк, Пролетарский район, ул. Щетинина, 33а

ЦПМСП № 13 г Донецка

Амбулатория № 1

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 188в

г. Макеевка

ЦПМСП № 1 г. Макеевки

Амбулатория № 1

г. Макеевка-25, ул. Ленина, 94

ЦПМСП № 2 г. Макеевки

Амбулатория № 1

г.Макеевка-26, ул. Родионова, 9

ЦПМСП № 3 г. Макеевки

Амбулатория № 1

г.Макеевка-30, ул. Ленина, 140-3

ЦПМСП №4 г. Макеевки

Амбулатория № 1

г.Макеевка-54, уд. Энгельса, 1

ЦПМСП № 5 г. Макеевки

Амбулатория № 2

г.Мокеевка-14, ул. Больничная, 1

ЦПМСП № 6 г. Макеевки

Амбулатория № 2

пос. Нижняя Крынка, ул. Смирнова, 1

г. Горловка

ЦПМСП №2 г. Горловка

Амбулатория № 7

г. Горловка, ул. Болотникова, 29

ЦПМСП №1 г. Горловка

Амбулатории № 1,2

г. Горловка, ул. Рогозина, 3

Городская больница №3 г. Горловка

Поликлиника № 2

г. Горловка, ул. Политехническая, 39

г. Енакиево

Городская больница №1 г. Енакиево

Амбулатория № 2

г. Енакиево, ул. 60 лет СССР, 37, кабинет 20

Городская больница №2 г. Енакиево

Амбулатория № 1

г. Енакиево, пр. Горняков, 2а

Новоазовский р-н

Новоазовская ЦРБ

Поликлиника

г. Новоазовск, ул. Кирова, 178

г. Торез

ЦПМСП г. Тореза

Амбулатория №1

г. Торез, ул. 50 лет СССР, 3

г. Шахтерск

ЦПМСП г. Шахтерска

Амбулатория № 4

г. Шахтерск, ул. Кирова, 37

Амвросиевский р-н

ЦПМСП в Амвросиевском р-не

Городская амбулатория  ОПСМ  

г. Амвросиевка, ул. Мичурина, 4


Теги: вакцинация, адрес, ОРДО
 
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