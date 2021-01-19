В ОРДО определили 32 пункта вакцинации от коронавируса

19.01.2021 14:00

«Министерство здравоохранения» при группиррвке «ДНР» назвало адреса 32 пунктов вакцинации от коронавируса, которые будут открыты в отдельных районах Донецкой области, сообщает сайт «Новости Донбасса».

Так, 17 пунктов будут работать на базе лечебных учреждений Донецка, шесть пунктов оборудуют в Макеевке, три в Горловке, два в Енакиево, по одному в Торезе, Шахтерске, Амвросиевском и Новоазовском районах.

В «минздраве» отметили, что прививки смогут сделать люди, у которых отсутствуют противопоказания, в числе которых наличие ОРВИ, повышенная температура тела, ранее перенесенная инфекция COVID-19.

Адреса пунктов вакцинации: