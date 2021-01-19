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Архив - Донецкая область

В ТКГ договорились о восстановлении газоснабжения прифронтовой Марьинки

19.01.2021 08:00
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В ТКГ договорились о восстановлении газоснабжения прифронтовой Марьинки

На заседании Трехсторонней контактной группы удалось договориться о возобновлении поставок газа в Марьинку. Как передает Укринформ, об этом говорится в сообщении украинской делегации для участия в ТКГ в Фейсбуке.
"Положительным результатом видеоконференции стало достижение принципиальной договоренности по возобновлению газоснабжения в нп Марьинка, которое было достигнуто благодаря активному содействию председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератора рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посла Яшара Халита Чевика", - говорится в сообщении.
Этот вопрос будет конкретизирован во время общего заседания ТКГ 21 января.



Теги: Донбасс, Марьинка, газ, ТКГ
 
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