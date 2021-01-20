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Архив - Донецкая область

Новая глава ОБСЕ отправилась на Донбасс

20.01.2021 12:00
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Новая глава ОБСЕ отправилась на Донбасс

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде отправилась с рабочей поездкой на Донбасс. Ее сопровождает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он сообщил в Twitter.
"Важно, чтобы коллега воочию увидела последствия российской агрессии и усилия Украины по урегулированию конфликта и облегчения жизни гражданского населения (несмотря на подавляющее отсутствие конструктива со стороны РФ)", - отметил Кулеба.



Теги: Донбасс, визит, ОБСЕ, глава
 
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